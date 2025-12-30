 Перейти к основному контенту
Бобровский вышел на чистое восьмое место по победам в истории НХЛ

В активе российского вратаря «Флориды» после игры с «Вашингтоном» Александра Овечкина стало 446 побед. Рекордсменом по этому показателю считается Мартин Бродер (691)
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на чистое восьмое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.

«Флорида» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3. 37-летний Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам и одержал 446-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошел четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Терри Савчука (445).

Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах выступает Мартин Бродер (691).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой игре остался без набранных очков. В предыдущем матче он забросил шайбу, прервав безголевую серию из девяти встреч. В нынешнем сезоне на его счету 15 шайб и 18 голевых передач.

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Выступает за «Флориду» с 2019 года. Последние два сезона выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
