Бобровский вышел на чистое восьмое место по победам в истории НХЛ
Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на чистое восьмое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах в истории НХЛ.
«Флорида» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3. 37-летний Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам и одержал 446-ю победу в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошел четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Терри Савчука (445).
Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах выступает Мартин Бродер (691).
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой игре остался без набранных очков. В предыдущем матче он забросил шайбу, прервав безголевую серию из девяти встреч. В нынешнем сезоне на его счету 15 шайб и 18 голевых передач.
Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России. Выступает за «Флориду» с 2019 года. Последние два сезона выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).
