Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Аталанта Интер Милан 1 3,65 x 3,55 2 2,11 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 2,95 x 2,9 2 2,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 17 x 5,5 2 1,23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,3 2 7,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере

Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере в НХЛ
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» со счетом 4:3 (после овертайма). Россиянин поучаствовал в первой шайбе и сравнял счет в третьем периоде, забив первый гол за десять матчей
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет гол и передачу в победной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз» (4:3 после овертайма) и прервал девятиматчевую серию без заброшенных шайб.

Овечкин помог Алексею Протасу открыть счет на 10-й минуте матча, а в третьем периоде сравнял счет (3:3).

Овечкин считается рекордсменом НХЛ по голам, сравнивающим счет (152), и по шайбам в третьем периоде (342).

40-летний форвард вышел на чистое третье место по голам в декабре (133), опередив Стива Айзермана. Больше в декабрьских матчах забили только Уэйн Гретцки (157) и Горди Хоу (141).

Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин не забивал после матча с «Сан-Хосе Шаркс» 4 декабря (7:1). Это третья по длительности безголевая серия в его карьере (он также не забрасывал шайб в девяти матчах подряд в 2008 и 2010 годах), антирекорд — 14 игр в ноябре—декабре 2023 года.

Всего у Овечкина 15 голов и 18 передач в 38 матчах сезона.

«Вашингтон» прервал трехматчевую серию поражений.

Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
