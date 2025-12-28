Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет гол и передачу в победной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз» (4:3 после овертайма) и прервал девятиматчевую серию без заброшенных шайб.
Овечкин помог Алексею Протасу открыть счет на 10-й минуте матча, а в третьем периоде сравнял счет (3:3).
Овечкин считается рекордсменом НХЛ по голам, сравнивающим счет (152), и по шайбам в третьем периоде (342).
40-летний форвард вышел на чистое третье место по голам в декабре (133), опередив Стива Айзермана. Больше в декабрьских матчах забили только Уэйн Гретцки (157) и Горди Хоу (141).
Овечкин не забивал после матча с «Сан-Хосе Шаркс» 4 декабря (7:1). Это третья по длительности безголевая серия в его карьере (он также не забрасывал шайб в девяти матчах подряд в 2008 и 2010 годах), антирекорд — 14 игр в ноябре—декабре 2023 года.
Всего у Овечкина 15 голов и 18 передач в 38 матчах сезона.
«Вашингтон» прервал трехматчевую серию поражений.
