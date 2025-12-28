Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере в НХЛ

Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» со счетом 4:3 (после овертайма). Россиянин поучаствовал в первой шайбе и сравнял счет в третьем периоде, забив первый гол за десять матчей

Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет гол и передачу в победной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз» (4:3 после овертайма) и прервал девятиматчевую серию без заброшенных шайб.

Овечкин помог Алексею Протасу открыть счет на 10-й минуте матча, а в третьем периоде сравнял счет (3:3).

Овечкин считается рекордсменом НХЛ по голам, сравнивающим счет (152), и по шайбам в третьем периоде (342).

40-летний форвард вышел на чистое третье место по голам в декабре (133), опередив Стива Айзермана. Больше в декабрьских матчах забили только Уэйн Гретцки (157) и Горди Хоу (141).

Овечкин не забивал после матча с «Сан-Хосе Шаркс» 4 декабря (7:1). Это третья по длительности безголевая серия в его карьере (он также не забрасывал шайб в девяти матчах подряд в 2008 и 2010 годах), антирекорд — 14 игр в ноябре—декабре 2023 года.

Всего у Овечкина 15 голов и 18 передач в 38 матчах сезона.

«Вашингтон» прервал трехматчевую серию поражений.