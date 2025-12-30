Россиянин Демин повторил личный рекорд результативности в НБА

В игре с «Голден Стэй» разыгрывающий «Бруклина» набрал 23 очка. Кроме того, он забросил семь трехочковых, что считается рекордом «Бруклина» среди новичков

Егор Демин (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

«Бруклин Нетс» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 107:120 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Самыми результативными в игре стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард «Бруклина» Майкл Портер, которые набрали по 27 очков.

На счету российского разыгрывающего «Нетс» Егора Демина 23 очка, три подбора, три результативные передачи и один перехват за 32 минуты 20 секунд на площадке. 19-летний россиянин повторил личный рекорд результативности в НБА. Впервые 23 очка он набрал в ночь на 29 ноября в игре с «Филадельфией Севенти Сиксерс» (103:115).

Кроме того, Демин реализовал семь трехочковых бросков, что считается рекордом «Бруклина» среди новичков.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.

«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав десять побед в 30 матчах.