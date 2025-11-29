Россиянин Демин провел лучший матч в НБА, побив четыре личных рекорда
«Бруклин Нетс» проиграл «Филадельфии Севенти Сиксерс» со счетом 103:115 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи впервые стал россиянин Егор Демин из «Бруклина». 19-летний разыгрывающий, который проводит дебютный сезон в НБА, вышел в стартовой пятерке, провел на паркете 30 минут, набрал 23 очка (забросил пять трехочковых), сделал девять подборов, пять передач, один перехват и два блок-шота.
Демин показал лучшие в карьере результаты по очкам, подборам, блокам и трехочковым.
Из россиян в истории НБА больше очков в одном матче набирали только Алексей Швед (личный рекорд — 25), Тимофей Мозгов (28) и Андрей Кириленко (31).
Все очки Демин набрал во второй половине, это повторение рекорда клуба среди новичков: в сезоне 2006/07 столько же за одну половину набрал Маркус Уильямс.
Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.
