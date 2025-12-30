Агент опроверг информацию о переходе капитана «Локомотива» в ЦСКА
Владимир Кузьмичев, агент капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, опроверг «РИА Новости» информацию о переходе футболиста в столичный ЦСКА.
«Информация не соответствует действительности и комментировать здесь нечего», — сказал Кузьмичев.
В начале декабря сообщалось, что Баринов перейдет в ЦСКА и подпишет трехлетнее соглашение. «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат» писали, что футболист отказался продлевать соглашение с «Локомотивом», которое истекает в конце сезона.
Комментатор Константин Генич 30 декабря заявил в своем телеграм-канале, что Баринов уже подписал соглашение с армейским клубом.
В соответствии с регламентом по статусу и трансферам Российского футбольного союза (РФС) Баринов может подписать контракт с новым клубом за полгода до истечения действующего соглашения, то есть с января.
Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года, выиграл чемпионат (2018) и три Кубка России (2017, 2019, 2021). В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 встречи во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.
Всего за сборную России Баринов сыграл 23 матча и отличился двумя передачами.
