Капитан «Локомотива» Баринов решил перейти в ЦСКА

Полузащитник сборной России отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который истекает в конце нынешнего сезона

Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался продлевать истекающий в конце сезона контракт с московским клубом. Об этом сообщают «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс».

Полузащитник сборной России решил перейти в московский ЦСКА. «Чемпионат» отмечает, что переход 29-летнего футболиста произойдет либо летом на правах свободного агента, либо зимой, если клубы сумеют договориться о сумме трансфера.

По информации «РБ Спорт», Баринов подпишет контракт с ЦСКА сроком на три года. Соглашение будет подписано в январе — за полгода до истечения контракта с «Локомотивом», что соответствует регламенту по статусу и трансферам РФС.

РБК обратился за комментариями к «Локомотиву» и ЦСКА.

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года, выиграл чемпионат (2017/18) и три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21). В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.

В сборной России на счету Баринова 23 матча.