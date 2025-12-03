Капитан «Локомотива» Баринов решил перейти в ЦСКА
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался продлевать истекающий в конце сезона контракт с московским клубом. Об этом сообщают «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс».
Полузащитник сборной России решил перейти в московский ЦСКА. «Чемпионат» отмечает, что переход 29-летнего футболиста произойдет либо летом на правах свободного агента, либо зимой, если клубы сумеют договориться о сумме трансфера.
По информации «РБ Спорт», Баринов подпишет контракт с ЦСКА сроком на три года. Соглашение будет подписано в январе — за полгода до истечения контракта с «Локомотивом», что соответствует регламенту по статусу и трансферам РФС.
РБК обратился за комментариями к «Локомотиву» и ЦСКА.
Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года, выиграл чемпионат (2017/18) и три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21). В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.
В сборной России на счету Баринова 23 матча.
