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«Северсталь» вырвала победу у «Ак Барса» за 17 секунд до сирены

«Северсталь» вырвала победу у «Ак Барса» за 17 секунд до финальной сирены
Матч в Казани завершился со счетом 3:2 в пользу череповецкой команды, у которой дубль оформил Данил Аймурзин
Данил Аймурзин
Данил Аймурзин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Череповецкая «Северсталь» победила в гостях казанский «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

У казанцев шайбы забросили Дмитрий Кателевский (десятая минута) и Дмитрий Яшкин (44).

У «Северстали» дубль оформил Данил Аймурзин (47, 60), который забил победный гол за 17 секунд до конца третьего периода. Еще один гол на счету Руслана Абросимова (33).

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, «Северсталь» — четвертая на Западе.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Северсталь
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