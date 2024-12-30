«Северсталь» вырвала победу у «Ак Барса» за 17 секунд до сирены
Череповецкая «Северсталь» победила в гостях казанский «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).
У казанцев шайбы забросили Дмитрий Кателевский (десятая минута) и Дмитрий Яшкин (44).
У «Северстали» дубль оформил Данил Аймурзин (47, 60), который забил победный гол за 17 секунд до конца третьего периода. Еще один гол на счету Руслана Абросимова (33).
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, «Северсталь» — четвертая на Западе.
В параллельном матче челябинский «Трактор» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:2.
Чемпионат КХЛ возобновится после новогодней паузы 3 января.
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