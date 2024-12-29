Шипачев побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккея
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал рекордсменом по голевым передачам в элитном дивизионе российского хоккея, превзойдя достижение Сергея Мозякина.
У завершившего карьеру Мозякина было 656 передач за карьеру в чемпионатах России и КХЛ, у Шипачева перед матчем с ярославским «Локомотивом» — 655.
В игре с «Локомотивом» Шипачев дважды ассистировал партнерам, теперь на его счету 658 передач.
Ранее в этом сезона Шипачев установил рекорды КХЛ по числу проведенных матчей (проводит 1025-й) и системе гол + пас (951 очко).
Шипачеву 37 лет, он олимпийский чемпион (2018 год), чемпион мира (2014), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов