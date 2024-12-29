Вадим Шипачев побил рекорд чемпионатов России и КХЛ по голевым передачам

Шипачев побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккея

Форвард минского «Динамо» превзошел достижение Сергея Мозякина (656 передач), дважды ассистировав партнерам в матче с «Локомотивом»

Вадим Шипачев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал рекордсменом по голевым передачам в элитном дивизионе российского хоккея, превзойдя достижение Сергея Мозякина.

У завершившего карьеру Мозякина было 656 передач за карьеру в чемпионатах России и КХЛ, у Шипачева перед матчем с ярославским «Локомотивом» — 655.

В игре с «Локомотивом» Шипачев дважды ассистировал партнерам, теперь на его счету 658 передач.

Ранее в этом сезона Шипачев установил рекорды КХЛ по числу проведенных матчей (проводит 1025-й) и системе гол + пас (951 очко).

Шипачеву 37 лет, он олимпийский чемпион (2018 год), чемпион мира (2014), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017).