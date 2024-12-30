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Девять российских теннисисток сыграют во втором круге турнира в Брисбене

Потапова стала девятой россиянкой во втором круге крупного турнира в Брисбене
Анастасия Потапова после травмы румынки Богдан вышла во второй круг, где сыграет с украинкой Ястремской
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова после отказа соперницы вышла во второй круг турнира WTA 500 в австралийском Брисбене с призовым фондом $1,5 млн.

Потапова, 35-я ракетка мира, на старте турнира встречалась с румынкой Аной Богдан (114-я). Матч завершился досрочно в третьем сете при счете 2:6, 6:4, 2:0 в пользу Потаповой, после медицинского тайм-аута Богдан.

Следующей соперницей Потаповой будет украинка Даяна Ястремская (33-я).

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Также из россиянок во второй круг вышли Анна Блинкова и Полина Кудерметова, а Анна Калинская, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова попали во второй раунд как сеяные.

Победительница турнира в Брисбене получит 500 очков и $192 тыс. призовых.

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теннис WTA Анастасия Потапова Брисбен
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