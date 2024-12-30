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Умер чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалев

Победитель ЧМ-1973 по биатлону Геннадий Ковалев умер на 80-м году жизни
Геннадий Ковалев на мировом первенстве 1973 года взял золото в эстафете и серебро в индивидуальной гонке. После завершения спортивной карьеры был тренером, возглавлял СДЮСШОР и Забайкальскую федерацию биатлона
Геннадий Ковалев
Геннадий Ковалев (Фото: Коротков В. / Фотохроника ТАСС)

Чемпион мира 1973 года в эстафете, президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев умер на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На мировом первенстве в американском Лейк-Плэсиде Ковалев выиграл золото в эстафете 4х7,5 км и серебро в индивидуальной гонке на 20 км.

Ковалев начал спортивную карьеру в 1964-м, в 1970–1975 годах входил в сборную СССР, участвовал в Олимпиаде-1972 в Саппоро.

В 2000-х стал тренером, а потом и директором в детско-юношеской школе олимпийского резерва.

На прошлой неделе Ковалев получил приз «Легенда спорта» от Минспорта Забайкальского края.

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