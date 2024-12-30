Умер чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалев
Чемпион мира 1973 года в эстафете, президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев умер на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
На мировом первенстве в американском Лейк-Плэсиде Ковалев выиграл золото в эстафете 4х7,5 км и серебро в индивидуальной гонке на 20 км.
Ковалев начал спортивную карьеру в 1964-м, в 1970–1975 годах входил в сборную СССР, участвовал в Олимпиаде-1972 в Саппоро.
В 2000-х стал тренером, а потом и директором в детско-юношеской школе олимпийского резерва.
На прошлой неделе Ковалев получил приз «Легенда спорта» от Минспорта Забайкальского края.
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