Отразившего все броски российского вратаря признали звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отразил все броски по своим воротам в матче с «Калгари Флэймз» (3:0) и был признан первой звездой дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Всего на счету Самсонова 31 отраженный бросок. Россиянин сыграл на ноль впервые в этом сезоне и в 14-й раз за карьеру в лиге.
После игры Самсонов поблагодарил команду за большое количество заблокированных бросков. «Мы играли просто и сделали меньше ошибок», — отметил вратарь, которого цитирует пресс-служба НХЛ.
Второй звездой дня стал словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, у которого два гола в победном матче с «Филадельфия Флайерз» (5:4).
В тройку лучших также вошел американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).
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