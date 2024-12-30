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Отразившего все броски российского вратаря признали звездой дня в НХЛ

Российского вратаря Самсонова признали лучшим игроком дня в НХЛ за шатаут
Тройку звезд дня составили сыгравший на ноль Илья Самсонов из «Вегаса», а также сделавшие по дублю Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Алекс Дебринкэт («Детройт»)
Илья Самсонов
Илья Самсонов (Фото: Ellen Schmidt / Getty Images)

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отразил все броски по своим воротам в матче с «Калгари Флэймз» (3:0) и был признан первой звездой дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Всего на счету Самсонова 31 отраженный бросок. Россиянин сыграл на ноль впервые в этом сезоне и в 14-й раз за карьеру в лиге.

После игры Самсонов поблагодарил команду за большое количество заблокированных бросков. «Мы играли просто и сделали меньше ошибок», — отметил вратарь, которого цитирует пресс-служба НХЛ.

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Фото:Gregory Shamus / Getty Images

Второй звездой дня стал словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, у которого два гола в победном матче с «Филадельфия Флайерз» (5:4).

В тройку лучших также вошел американский нападающий «Детройт Ред Уингз» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Илья Самсонов Вегас Голден Найтс
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