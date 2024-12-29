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Овечкин назвал трудными все свои голы в НХЛ

Овечкин: в этой лиге тяжело забить любой гол
Овечкин забил в пустые ворота в первом матче после травмы — это уже 60-я такая шайба для россиянина в лиге. На вопрос о самом легком голе форвард ответил, что все 869 шайб в лиге были для него трудными
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся шайбой в пустые ворота в первом матче после перелома ноги, заявил, что в НХЛ всегда трудно забить. Слова россиянина приводит пресс-служба лиги.

«Вашингтон» победил в гостях «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2. Овечкин, пропустивший больше месяца из-за травмы, забросил шайбу на 17-й минуте третьего периода. Он считается рекордсменом НХЛ по голам в пустые ворота (60).

На вопрос журналиста, был ли этот гол самым легким из 869 забитых им в НХЛ, Овечкин ответил: «В этой лиге тяжело забить любой гол в любом матче».

Россиянин отметил, что в клубе знают о его стремлении побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру (894), и сказал, что ему еще нужно найти свой ритм в игре, почувствовать шайбу, стараться играть быстро и жестко.

Александр Овечкин забросил первую шайбу после возвращения на лед
Спорт
Александр Овечкин (по центру)

Всего Овечкин провел в игре с «Торонто» почти 15 минут, сделал три броска по воротам и провел три силовых приема.

На счету 39-летнего Овечкина в этом сезоне 16 голов и десять передач в 19 матчах.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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