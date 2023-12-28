В Италии сообщили о возможном возвращении Миранчука в «Торино»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может вернуться в «Торино», в нем заинтересован главный тренер команды Иван Юрич, пишет Tutto Atalanta.
Миранчук играл за туринскую команду в прошлом сезоне на правах аренды, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 29 играх Серии А. «Торино» завершил сезон на десятом месте.
В этом сезоне россиянин записал на свой счет один гол и две передачи в 12 матчах за «Аталанту», которая идет в чемпионате Италии на восьмом месте, в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.
Агент Миранчука Вадим Шпинев 10 декабря заявлял, что в январе футболист может перейти в другой европейский клуб.
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года.
Полузащитник провел 43 матча за сборную России, в которых забил шесть голов.
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