Tutto Atalanta: Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее окно

В Италии сообщили о возможном возвращении Миранчука в «Торино»

Портал Tutto Atalanta сообщил о заинтересованности главного тренера «Торино» в возвращении российского полузащитника. Ранее в декабре агент Алексея Миранчука анонсировал смену клуба

Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может вернуться в «Торино», в нем заинтересован главный тренер команды Иван Юрич, пишет Tutto Atalanta.

Миранчук играл за туринскую команду в прошлом сезоне на правах аренды, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 29 играх Серии А. «Торино» завершил сезон на десятом месте.

В этом сезоне россиянин записал на свой счет один гол и две передачи в 12 матчах за «Аталанту», которая идет в чемпионате Италии на восьмом месте, в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.

Агент Миранчука Вадим Шпинев 10 декабря заявлял, что в январе футболист может перейти в другой европейский клуб.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года.

Полузащитник провел 43 матча за сборную России, в которых забил шесть голов.