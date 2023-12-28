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Спорт ,  
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В Италии сообщили о возможном возвращении Миранчука в «Торино»

Tutto Atalanta: Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее окно
Портал Tutto Atalanta сообщил о заинтересованности главного тренера «Торино» в возвращении российского полузащитника. Ранее в декабре агент Алексея Миранчука анонсировал смену клуба
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может вернуться в «Торино», в нем заинтересован главный тренер команды Иван Юрич, пишет Tutto Atalanta.

Миранчук играл за туринскую команду в прошлом сезоне на правах аренды, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 29 играх Серии А. «Торино» завершил сезон на десятом месте.

В этом сезоне россиянин записал на свой счет один гол и две передачи в 12 матчах за «Аталанту», которая идет в чемпионате Италии на восьмом месте, в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.

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Агент Миранчука Вадим Шпинев 10 декабря заявлял, что в январе футболист может перейти в другой европейский клуб.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года.

Полузащитник провел 43 матча за сборную России, в которых забил шесть голов.

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Анна Сатдинова
Футбол Алексей Миранчук

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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