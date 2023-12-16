Ребров рассказал о причинах конфликта Дзюбы и Эмери в «Спартаке»
Бывший голкипер «Спартака» Артем Ребров, который сейчас занимает в московском клубе должность технического координатора, рассказал в колонке на Sports.ru о причинах конфликта форварда Артема Дзюбы и главного тренера «красно-белых» Унаи Эмери в 2012 году.
«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был 10-й номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали», — сказал Ребров.
По словам бывшего капитана «Спартака», у футболиста и тренера не было открытого конфликта, но маленькие недопонимания точно присутствовали. «Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось «тренеришкой», — отметил Ребров.
Он не думает, что Дзюба хотел такого резонанса и специально «гасил» тренера. «Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу», — заключил Ребров.
Эмери успел проработать в «Спартаке» меньше полугода. 25 ноября 2012 года после разгромного поражения со счетом 1:5 от «Динамо» испанец покинул пост главного тренера. Сразу после матча журналисты попросили Дзюбу прокомментировать встречу, в ответ он произнес ставшую знаменитой фразу: «Пусть говорит наш тренеришка».
После ухода из «Спартака» Эмери возглавил «Севилью», с которой трижды выиграл Лигу Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16). После этого он тренировал «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и «Вильярреал», а сейчас является главным тренером «Астон Виллы», которая идет на третьем месте в АПЛ после 16 туров.
35-летний Дзюба, который окончательно покинул «Спартак» в 2015 году, сейчас выступает за московский «Локомотив».
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