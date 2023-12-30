Впервые в истории Единой лиги ВТБ титул MVP месяца получили два игрока

Награду получили Андрей Астапкович из ЦСКА и Андрей Мартюк из «Локомотива-Кубани»

Фото: vtb-league.com

Впервые в истории Единой лиги ВТБ титул самого ценного игрока (MVP) месяца получили одновременно два баскетболиста. Об этом сообщается на сайте турнира.

По итогам декабря награду получили форвард ЦСКА Антон Астапкович и центровой клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк.

Средняя результативность Астапковича в декабре составила 13,7 очка при 63% реализации с игры, он также делал 5,3 подбора и 3,0 передачи. Мартюк в среднем набирал 15,3 очка при 75,5% реализации с игры, делал 5,2 подбора и 1,5 блок-шота.

«Впервые в истории лиги у нас два MVP месяца! Андрей Мартюк из «Локо» и Антон Астапкович из ЦСКА великолепно провели декабрь, были лидерами в своих командах и по праву заслужили эту индивидуальную награду. <...> Приятно видеть, что оба российских игрока являются лидерами своих клубов и ярко проявляют себя в матчах против команд из топ-4 лиги», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, одержав в 19 матчах 17 побед. «Локомотив-Кубань» расположился на четвертой строчке с 13 победами и шестью поражениями.