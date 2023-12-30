ЦСКА победил впервые за шесть последних матчей в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (11-я минута), Максим Мамин (30) и Владислав Провольнев (45). У проигравших отличился Егор Степанов (37).
ЦСКА прервал пятиматчевую серию поражений.
Армейцы набрали 50 очков в 45 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 47 очками в 45 встречах расположилась на седьмой строчке.
В следующем матче ЦСКА 5 января примет московский «Спартак», «Северсталь» двумя днями ранее дома сыграет с хабаровским «Амуром».
Другие результаты дня:
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«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:2;
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 2:0;
«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 4:7.
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