ЦСКА победил «Северсталь» и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

ЦСКА победил впервые за шесть последних матчей в КХЛ

Московский клуб обыграл «Северсталь» со счетом 3:1. Армейцы, чемпионы КХЛ прошлого сезона, завершили календарный год на шестом месте в Западной конференции

Игроки ЦСКА (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Московский ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (11-я минута), Максим Мамин (30) и Владислав Провольнев (45). У проигравших отличился Егор Степанов (37).

ЦСКА прервал пятиматчевую серию поражений.

Армейцы набрали 50 очков в 45 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 47 очками в 45 встречах расположилась на седьмой строчке.

В следующем матче ЦСКА 5 января примет московский «Спартак», «Северсталь» двумя днями ранее дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Другие результаты дня:

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«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:2;

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 2:0;

«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 4:7.