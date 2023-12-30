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Спорт ,  
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«Спартак» упустил победу в матче КХЛ, ведя со счетом 4:1

«Спартак» упустил победу в матче КХЛ против «Витязя», ведя со счетом 4:1
«Красно-белые» позволили «Витязю» сравнять счет, а затем уступили в овертайме. Тем не менее «Спартак», который в прошлом сезоне не попал в плей-офф, завершил календарный год на первом месте в сводной таблице КХЛ
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Московский «Спартак» уступил подмосковному «Витязю» в овертайме со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе «красно-белых» шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я и 21-я минута), Дмитрий Вишневский (9) и Ансель Галимов (25). У «Витязя» отличились Скотт Уилсон (16), Александр Яремчук (39), Владислав Цицюра (45), Руслан Педан (47) и Иван Савчик (65).

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Вторую встречу подряд из-за небольшого повреждения пропустил форвард «Спартака» Илья Ковальчук. 40-летний нападающий, который вернулся в хоккей в начале декабря, в двух первых играх забросил по шайбе.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 47 матчах. «Витязь» расположился на девятой строчке с 36 очками в 45 встречах.

В следующем матче «Спартак» 5 января в гостях сыграет против московского ЦСКА, «Витязь» двумя днями раньше тоже в гостях встретится с петербургским СКА.

«Спартак» завершил календарный год на первом месте в сводной таблице чемпионата КХЛ. Впервые в истории лиги лидером по итогам года стала команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф. При этом «Трактор», не попав в плей-офф в сезоне 2010/11, на следующий сезон стал победителем регулярного чемпионата.

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Ни разу в истории КХЛ команда, завершавшая календарный год на первом месте, не опускалась на место ниже третьего в сводной таблице чемпионата и не теряла более одной позиции в своей конференции по итогам «регулярки».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Витязь

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