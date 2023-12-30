«Ак Барс» в матче против «Салавата Юлаева» прервал серию поражений в КХЛ

«Ак Барс» в матче против «Салавата Юлаева» прервал серию поражений в КХЛ

Казанцы после трех поражений подряд победили уфимский клуб со счетом 3:2. Дубль сделал Дмитрий Кателевский

Дмитрий Кателевский и Тимур Билялов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе казанцев дубль сделал Дмитрий Кателевский (3-я и 18-я минуты), также отличился Никита Лямкин (55). У уфимцев шайбы на счету Джоша Ливо (41) и Ивана Дроздова (59).

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений.

Ранее в нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» один матч и проиграл трижды (2:3, 4:2, 1:3, 0:1).

«Ак Барс», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 52 очка в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 57 очками в 44 встречах расположился на четвертой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 5 января примет владивостокский «Адмирал», «Салават Юлаев» 3 января в гостях сыграет с омским «Авангардом».

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Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:5;

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 5:1;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1.