Лучший снайпер КХЛ продлил контракт с «Авангардом»

Рид Буше проведет в «Авангард» и следующий сезон. На счету американца 31 шайба в 40 матчах сезона

Рид Буше (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американский форвард Рид Буше продлил контракт с омским «Авангардом» еще на один сезон, сообщается на сайте клуба КХЛ.

Предыдущее соглашение с 30-летним хоккеистом действовало до 30 апреля 2024 года.

Буше — первый американец, выигравший Кубок Гагарина (2021 год). Он играл за омичей в сезоне 2020/21 и вернулся в клуб в июне 2022-го.

Буше лидирует в списке лучших снайперов сезона и является третьим бомбардиром лиги — на его счету 31 гол и 23 передачи в 40 матчах.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, уступая «Металлургу» по дополнительным показателям.

В феврале 2022 года Буше был приговорен в США к четырем годам испытательного срока и году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней. Инцидент произошел в 2011-м, когда ему было 17 лет. Из-за этого «Локомотив» разорвал с ним контракт.

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