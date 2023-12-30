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Спорт ,  
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Конор Макгрегор пообещал 1 января назвать соперника и дату следующего боя

Конор Макгрегор пообещал 1 января назвать соперника и дату следующего боя
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, который не выходил в октагон с лета 2021 года, заявил, что это будет «величайшее возвращение в истории спорта»
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил в соцсети Х, что 1 января анонсирует свой следующий поединок.

«Я объявлю дату своего боя и соперника в первый день нового 2024 года. Величайшее возвращение в истории спорта», — написал Макгрегор.

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Ирландец последний бой провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

Глава UFC Дэйна Уайт в ноябре говорил, что Макгрегор может вернуться в октагон летом 2024 года.

Сейчас по правилам боец до поединка должен находиться в пуле Антидопингового агентства США (USADA) как минимум полгода и сдать два отрицательных допинг-теста. Макгрегор вернулся в пул тестирования только в октябре. Однако у UFC в конце года заканчивается контракт с USADA. C 2024-го UFC будет использовать собственную независимую антидопинговую программу.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Конор Макгрегор

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