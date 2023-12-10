 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Конор Макгрегор исключил возможность боя с Петром Яном

Конор Макгрегор заявил, что боя с Петром Яном у него не будет
Два бывших чемпиона UFC провели дуэль взглядов на боксерском вечере в Дубае. Конор Макгрегор признался, что это было весело, но бой с россиянином проводить не планирует из-за разницы в весовых категориях
Конор Макгрегор&nbsp;
Конор Макгрегор  (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после дуэли взглядов с Петром Яном на боксерском вечере в Дубае заявил ТАСС, что не собирается проводить бой с россиянином.

Ирландец посетил вечер бокса в Дубае, где россиянин Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона WBA.

«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории», — сказал Макгрегор. Он отметил, что дуэль взглядов с Яном была «веселой».

По словам Макгрегора, следующий бой у него планируется на весну, а соперником должен быть Майкл Чендлер.

Конор Макгрегор оценил свои шансы на выборах президента Ирландии
Спорт
Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Макгрегор последний бой в UFC провел в 2021 году с Дастином Порье, поединок закончился досрочно из-за перелома ноги у ирландца. Макгрегор был чемпионом в легком (до 70 кг) и полулегком (до 66 кг) весе.

Ян, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг), проиграл три последних боя.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
единоборства

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Песков объяснил, почему Путина в ОАЭ сопровождали тяжелые истребители Политика, 13:16
Гинцбург назвал срок поступления обновленного «Спутника Лайт» в оборот Общество, 12:57
«Оборот вырос в 3 раза»: как работать с маркетплейсом. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 12:57
Конор Макгрегор исключил возможность боя с Петром Яном Спорт, 12:43
Автосекретарь, видеонаблюдение и защита: все о новых сервисах МТС РБК и МТС, 12:34
Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за войны в Газе Политика, 12:27
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 12:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российского нападающего признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 12:02
Как нарастили расходы на офлайн-рекламу крупнейшие компании. Инфографика Технологии и медиа, 12:00
Армия Израиля за сутки атаковала более 250 объектов в секторе Газа Политика, 11:57
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 11:48
Российский боксер Тищенко победил в бою за титул чемпиона WBA. Видео Спорт, 11:39
Путин заявил, что власти Украины «оборзели» Политика, 11:37
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американца Политика, 11:35