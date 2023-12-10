Конор Макгрегор исключил возможность боя с Петром Яном
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после дуэли взглядов с Петром Яном на боксерском вечере в Дубае заявил ТАСС, что не собирается проводить бой с россиянином.
Ирландец посетил вечер бокса в Дубае, где россиянин Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона WBA.
«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории», — сказал Макгрегор. Он отметил, что дуэль взглядов с Яном была «веселой».
По словам Макгрегора, следующий бой у него планируется на весну, а соперником должен быть Майкл Чендлер.
Макгрегор последний бой в UFC провел в 2021 году с Дастином Порье, поединок закончился досрочно из-за перелома ноги у ирландца. Макгрегор был чемпионом в легком (до 70 кг) и полулегком (до 66 кг) весе.
Ян, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг), проиграл три последних боя.