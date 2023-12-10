Конор Макгрегор исключил возможность боя с Петром Яном

Конор Макгрегор заявил, что боя с Петром Яном у него не будет

Два бывших чемпиона UFC провели дуэль взглядов на боксерском вечере в Дубае. Конор Макгрегор признался, что это было весело, но бой с россиянином проводить не планирует из-за разницы в весовых категориях

Конор Макгрегор (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после дуэли взглядов с Петром Яном на боксерском вечере в Дубае заявил ТАСС, что не собирается проводить бой с россиянином.

Ирландец посетил вечер бокса в Дубае, где россиянин Евгений Тищенко выиграл титул чемпиона WBA.

«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории», — сказал Макгрегор. Он отметил, что дуэль взглядов с Яном была «веселой».

По словам Макгрегора, следующий бой у него планируется на весну, а соперником должен быть Майкл Чендлер.

Макгрегор последний бой в UFC провел в 2021 году с Дастином Порье, поединок закончился досрочно из-за перелома ноги у ирландца. Макгрегор был чемпионом в легком (до 70 кг) и полулегком (до 66 кг) весе.

Ян, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг), проиграл три последних боя.