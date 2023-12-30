В Саудовской Аравии сообщили об отъезде Бензема из страны
Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, пропустил последние два тренировочных дня своего клуба и покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам. Об этом сообщает саудовский портал Al-Riyadiya.
По этой причине Бензема должен был пропустить субботний гостевой матч 19-го тура против клуба «Аль-Таи». Но утром 30 декабря на сайте чемпионата Саудовской Аравии было объявлено, что игра перенесена на февраль.
Причиной называлась просьба «Аль-Иттихада», самолет которого из-за погодных условий не смог приземлиться в Хаиле.
«Аль-Иттихад», действующий чемпион Саудовской Аравии, проиграл три последних матча.
36-летний Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета этого года, он перешел в саудовский клуб после завершения контракта с мадридским «Реалом». Француз забил 12 голов и сделал пять результативных передач в 20 матчах, но в последних играх выступал неудачно.
Ранее на этой неделе Бензема после поражения от «Ан-Насра» (2:5) Криштиану Роналду удалил свой профиль в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).
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