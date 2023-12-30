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Спорт ,  
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В Саудовской Аравии сообщили об отъезде Бензема из страны

Al-Riyadiya: Карим Бензема уехал из Саудовской Аравии по неизвестным причинам
Al-Riyadiya сообщил, что пропустивший несколько тренировочных дней французский нападающий «Аль-Иттихада», неудачно игравший в последних матчах, покинул Джедду по неизвестным причинам
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, пропустил последние два тренировочных дня своего клуба и покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам. Об этом сообщает саудовский портал Al-Riyadiya.

По этой причине Бензема должен был пропустить субботний гостевой матч 19-го тура против клуба «Аль-Таи». Но утром 30 декабря на сайте чемпионата Саудовской Аравии было объявлено, что игра перенесена на февраль.

Причиной называлась просьба «Аль-Иттихада», самолет которого из-за погодных условий не смог приземлиться в Хаиле.

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«Аль-Иттихад», действующий чемпион Саудовской Аравии, проиграл три последних матча.

36-летний Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета этого года, он перешел в саудовский клуб после завершения контракта с мадридским «Реалом». Француз забил 12 голов и сделал пять результативных передач в 20 матчах, но в последних играх выступал неудачно.

Ранее на этой неделе Бензема после поражения от «Ан-Насра» (2:5) Криштиану Роналду удалил свой профиль в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Саудовская Аравия Карим Бензема

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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