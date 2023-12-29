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Спорт ,  
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Клубы Роналду и Бензема узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

Клубы Роналду, Неймара и Бензема узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
«Ан-Наср» сыграет против «Аль-Фейха», «Аль-Иттихад» — с узбекским «Навбахором», «Аль-Хиляль» Неймара и Малкома — с иранским «Сепаханом»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка 1/8 финала азиатской футбольной Лиги чемпионов.

Саудовский «Ан-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, встретится на этой стадии с соотечественниками из «Аль-Фейха».

«Аль-Хиляль», саудовской команде бразильцев Неймара и Малкома, в соперники достался иранский «Сепахан». «Аль-Иттихад» француза Карима Бензема сыграет с узбекским «Навбахором», где играет бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов.

В других парах сыграют:

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Айн» (ОАЭ);

«Чонбук Хендэ Моторс» (Южная Корея) — «Пхохан Стилерз» (Южная Корея);

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — «Ванфоре Кофу» (Япония);

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«Шаньдун Тайшань» (Китай) — «Кавасаки Фронтале» (Япония);

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Иокогама Ф. Маринос» (Япония).

Первые матчи пройдут 12–14 февраля, ответные — 19–21 февраля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Криштиану Роналду

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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