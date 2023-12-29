Клубы Роналду и Бензема узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка 1/8 финала азиатской футбольной Лиги чемпионов.
Саудовский «Ан-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, встретится на этой стадии с соотечественниками из «Аль-Фейха».
«Аль-Хиляль», саудовской команде бразильцев Неймара и Малкома, в соперники достался иранский «Сепахан». «Аль-Иттихад» француза Карима Бензема сыграет с узбекским «Навбахором», где играет бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов.
В других парах сыграют:
«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Айн» (ОАЭ);
«Чонбук Хендэ Моторс» (Южная Корея) — «Пхохан Стилерз» (Южная Корея);
«Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — «Ванфоре Кофу» (Япония);
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«Шаньдун Тайшань» (Китай) — «Кавасаки Фронтале» (Япония);
«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) — «Иокогама Ф. Маринос» (Япония).
Первые матчи пройдут 12–14 февраля, ответные — 19–21 февраля.
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