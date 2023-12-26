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Менеджер Бивола заявил о возможности устроить бой с Бетербиевым весной

Менеджер Бивола заявил о возможности устроить бой с Бетербиевым весной 2024-го
Бивол владеет чемпионским титулом WBА в полутяжелом весе, Бетербиев — WBC, IBF и WBO. Если их поединок состоится, победитель станет абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,38 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти весной следующего года. Об этом ТАСС рассказал менеджер Бивола Вадим Корнилов.

«Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле следующего года. Но ему еще в январе предстоит бой со Смитом. И не думаю, что какая-либо организация не захочет принимать участие в поединке такого масштаба», — сказал Корнилов.

По словам менеджера, со стороны Бивола мало что может помешать этому поединку. «В случае с Бетербиевым все зависит от боя против Смита и от его согласия», — заключил Корнилов.

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Дмитрий Бивол

Бивол в своем последнем поединке 23 декабря победил единогласным решением судей британца Линдона Артура. Бетербиев проведет бой с британцем Каллумом Смитом 13 января в Квебеке.

Бивол является суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе, Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Оба боксера пока не проиграли ни одного боя на профессиональном ринге — у 33-летнего Бивола 22 победы, у 38-летнего Бетербиева их 19.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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