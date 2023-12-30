Панарин вторым из россиян забросил 20 шайб в нынешнем сезоне НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флориде Пантерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.
В составе победителей отличились Эван Родригес (19-я минута), Сэм Райнхарт (28, 38) и Картер Верхеге (54). У проигравших шайбы забросили Артемий Панарин (34), Уилл Кайлли (35) и Мика Зибанежад (53).
Панарин вторым из российских игроков в нынешнем сезоне достиг отметки в 20 голов (после Никиты Кучерова из «Тампы»). В 34 матчах у него уже 47 (20+27) очков. Россиянин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.
В еще одном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 5:1 победил «Вашингтон Кэпиталз». Капитан гостей Александр Овечкин остался без очков, российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 26 бросков из 27, был признан второй звездой матча.
38-летний Овечкин не забил в основное время и в равных составах уже в 18 матчах подряд. В последних 18 играх у него 8 (1+7) очков, единственный гол на этом отрезке был забит в матче с «Коламбусом» (21 декабря) — в овертайме в большинстве. Предыдущий гол в основное время и в равных составах был забит тоже в игре с «Коламбусом» 18 ноября.
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