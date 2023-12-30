 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Relevo узнал, что Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила в 2018 году

Relevo: Рамос избежал наказания за нарушение антидопинговых правил в 2018 году
Экс-капитан сборной Испании после матча «Реала» отказался сдать пробу до похода в душ, что является нарушением антидопинговых правил. Но наказания не было, поскольку допинг-контроль проводил один человек вместо положенных двух
Серхио Рамос
Серхио Рамос (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас выступает за «Севилью», в 2018 году избежал наказания за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает испанский портал Relovo.

В апреле 2018-го после игры против «Малаги» защитник отказался сдать допинг-тест до принятия душа. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмены обязаны сдать пробу сразу после соревнований, а отказ сделать это, следовать инструкциям допинг-офицера или вести себя каким-либо образом, который может помешать тесту, рассматривается как если бы у спортсмена был положительный результат теста.

Relevo узнало, что в Испании атлетов много лет не наказывают за допинг
Спорт
Фото:Tom Pennington / Getty Images

Но никакого расследования не последовало, поскольку допинг-тест тогда проводился только одним офицером, а не двумя, что делало его недействительным. Второй человек, присутствовавший при допинг-контроле, был отцом допинг-офицера и не имел соответствующей аккредитации. Relovo подчеркивает, что нет никаких свидетельств о том, что Рамос принимал допинг — зафиксирован лишь тот факт, что он нарушил правила.

Relevo ранее сообщил, что Испанское антидопинговое агентство (CELAD) оставило без наказания несколько положительных допинг-проб известных спортсменов, а также в течение как минимум пяти лет брало тесты с нарушением правил, из-за чего их результаты можно признать недействительными.

По данным Relovo, в 2017–2022 годах подрядчик CELAD регулярно собирал допинг-пробы с нарушением правил, отправляя к спортсменам только одного уполномоченного офицера вместо положенных двух. Это позволяет признать любую из взятых таким образом проб недействительной. Портал отмечает, что WADA не могло не знать об оставшихся без наказания положительных пробах, поскольку все данные были внесены в систему ADAMS, а также других нарушениях, но никаких санкций в отношении CELAD не последовало.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол допинг Испания Серхио Рамос

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
РУСАДА назвало самый популярный допинг у российских спортсменов
Спорт
Правительство запретило анаболики, использующиеся как допинг в спорте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
На юге Москвы со стрельбой задержали мужчину с ружьем Общество, 12:12
Relevo узнал, что Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила в 2018 году Спорт, 11:59
Бастрыкин поручил проверить врачей после смерти пациентки в Магадане Общество, 11:50
Bloomberg подсчитал, что миллиардеры отыграли потери 2022 года Бизнес, 11:46
Российский шахматист объяснил договорную ничью на ЧМ по блицу Спорт, 11:39
Что изменится в российских законах в 2024 году Общество, 11:32
Правительство продлило запрет на вывоз риса Экономика, 11:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Гражданина США обвинили в поддержке исламистов под влиянием атаки ХАМАС Общество, 11:19
Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона в Черном море Политика, 11:06
Минспорта Украины назвало риски для Киева в случае бойкота Олимпиады Спорт, 10:55
МИД фразой «для танго нужны двое» оценил диалог по замороженным активам Политика, 10:52
NYT назвала просчеты военных во время нападения ХАМАС на Израиль Политика, 10:22
Панарин вторым из россиян забросил 20 шайб в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 10:14
В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24. Видео Общество, 10:11