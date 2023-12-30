Relevo узнал, что Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила в 2018 году

Экс-капитан сборной Испании после матча «Реала» отказался сдать пробу до похода в душ, что является нарушением антидопинговых правил. Но наказания не было, поскольку допинг-контроль проводил один человек вместо положенных двух

Серхио Рамос (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас выступает за «Севилью», в 2018 году избежал наказания за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает испанский портал Relovo.

В апреле 2018-го после игры против «Малаги» защитник отказался сдать допинг-тест до принятия душа. По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмены обязаны сдать пробу сразу после соревнований, а отказ сделать это, следовать инструкциям допинг-офицера или вести себя каким-либо образом, который может помешать тесту, рассматривается как если бы у спортсмена был положительный результат теста.

Но никакого расследования не последовало, поскольку допинг-тест тогда проводился только одним офицером, а не двумя, что делало его недействительным. Второй человек, присутствовавший при допинг-контроле, был отцом допинг-офицера и не имел соответствующей аккредитации. Relovo подчеркивает, что нет никаких свидетельств о том, что Рамос принимал допинг — зафиксирован лишь тот факт, что он нарушил правила.

Relevo ранее сообщил, что Испанское антидопинговое агентство (CELAD) оставило без наказания несколько положительных допинг-проб известных спортсменов, а также в течение как минимум пяти лет брало тесты с нарушением правил, из-за чего их результаты можно признать недействительными.

По данным Relovo, в 2017–2022 годах подрядчик CELAD регулярно собирал допинг-пробы с нарушением правил, отправляя к спортсменам только одного уполномоченного офицера вместо положенных двух. Это позволяет признать любую из взятых таким образом проб недействительной. Портал отмечает, что WADA не могло не знать об оставшихся без наказания положительных пробах, поскольку все данные были внесены в систему ADAMS, а также других нарушениях, но никаких санкций в отношении CELAD не последовало.