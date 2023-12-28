Relevo узнало, что в Испании атлетов много лет не наказывают за допинг

Издание пишет, что с 2016 года в Испании не наказывали за допинг-нарушения членов национальных сборных, а громкие случаи с натурализованными спортсменами покрывались или игнорировались

Фото: Tom Pennington / Getty Images

Испанское антидопинговое агентство (CELAD) оставило без наказания несколько положительных допинг-проб известных спортсменов, а также в течение как минимум пяти лет брало тесты с нарушением правил, из-за чего их результаты можно признать недействительными. Об этом пишет испанский портал Relevo.

В одном случае агентство отправило спортсменке письмо о санкциях за положительную допинг-пробу 2019 года по обычной почте, когда установленный срок такого уведомления (один год с момента открытия дела) практически истек. Спортсменка пожаловалась в Спортивный административный трибунал (TAD) и добилась освобождения от наказания, несмотря на три запрещенных препарата в пробе.

В другом случае против натурализованного спринтера из Нигерии Патрика Чинеду в 2019 году вообще не открыли дело, хотя в его пробе было обнаружено сразу несколько запрещенных веществ.

Национальной рекордсменке в марафоне Маджиде Мааюф CELAD вообще предложило одобрить ретроактивное терапевтическое разрешение на запрещенные препараты на полтора года.

Кроме того, по данным издания, в 2017–2022 годах подрядчик CELAD регулярно собирал допинг-пробы с нарушением правил, отправляя к спортсменам только одного уполномоченного офицера вместо положенных двух. Это позволяет признать любую из взятых таким образом проб недействительной.

Как пишет Relevo, в последний раз элитного испанского спортсмена наказывали за допинг еще в начале 2016 года, до прихода в CELAD нынешнего главы Хосе Луиса Террероса. При этом агентство наказывает за допинг иностранцев, в частности, в октябре оно дисквалифицировало аргентинского чемпиона мира по футболу Алехандро (Папу) Гомеса.

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Издание указывает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не могло не знать об оставшихся без наказания положительных пробах, поскольку все данные были внесены в систему ADAMS.