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Спорт ,  
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Минспорта Украины назвало риски для Киева в случае бойкота Олимпиады

Министр спорта Украины: мы можем попасть под санкции МОК за бойкот Олимпиады
По словам и.о. министра спорта Украины Матвея Бедного, в стране понимают, что за бойкот Игр в Париже могут последовать санкции со стороны МОК. Тем не менее, бойкот Олимпиады со стороны Украины возможен
Фото: Getty Images / Getty Images North America
Фото: Getty Images / Getty Images North America

Возможный бойкот Украиной Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за допуска туда россиян может привести к санкциям со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил Би-би-си.

«Нам не нравится слово «бойкот». Речь идет не о бойкоте, а о нашей позиции. Мы просто не будем участвовать [в Олимпиаде], если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие российскую агрессию. Это для нас принципиальный вопрос. Мы понимаем, что в таком случае мы тоже рискуем», — сказал Бедный.

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Томас Бах

Он отметил, что санкции за такие действия прописаны в Олимпийской хартии. «И не исключено, что на следующих Олимпийских играх уже нам предложат участвовать в нейтральном статусе. То есть это довольно радикальный шаг», — добавил министр.

По его словам, на Украине пока следят за развитием событий. «Мы находимся в той точке, где мы еще не сделали все необходимое, мы еще не исчерпали все шансы в этой очень важной для нас борьбе», — заключил Бедный.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, в них не смогут принять участие спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам двух стран. 14 декабря МОК заявил, что лицензии участников получили шесть россиян и пять белорусов, их имена не уточнялись.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков говорил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК.

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Президент МОК Томас Бах на прошлой неделе призывал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом Олимпиады. По его словам, МОК своим решением нашел «золотую середину».

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Украина МОК

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