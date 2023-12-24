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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом Олимпиады

Томас Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Бах заявил, что не боится бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины из-за допуска россиян в нейтральном статусе. По его словам, МОК этим решением нашел «золотую середину»
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Global Look Press)

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска россиян является золотой серединой, поскольку не устраивает ни Украину, ни Россию. Об этом президент МОК Томас Бах заявил швейцарскому изданию Welt am Sonntag.

«Это означает, что мы, очевидно, нашли хорошую золотую середину», — сказал немецкий спортивный функционер.

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев.

Бах подчеркнул, что это решение не является признаком отсутствия солидарности с Украиной в конфликте с Россией. «Вы не являетесь сторонником войны, если не выполняете все требования Украины, тем более что мы с беспрецедентной солидарностью поддерживаем украинских спортсменов с начала войны», — сказал Бах, добавив, что не понимает, как решение МОК может повлиять на военный конфликт на Украине.

Бах заявил, что не боится бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины из-за допуска россиян. «Почему Украина должна наказывать своих спортсменов за вторжение российской армии в Украину и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?» — сказал Бах.

В России, как и на Украине, негативно отреагировали на решение МОК по вопросу допуска россиян. Главы российских спортивных организаций назвали критерии по допуску на Олимпиаду дискриминационными.

Требования МОК к россиянам для допуска на Олимпиаду:

  • соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
  • участвовать в командных соревнованиях россияне не будут;
  • попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования, сейчас это всего восемь человек;
  • российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
  • российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
  • не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
  • не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России;
  • все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
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Теги
Томас Бах МОК 2024
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