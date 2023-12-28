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Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и обошел Сергея Федорова по числу голов в НХЛ среди россиян
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:0.

Заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль (27-я минута), Джейк Гюнцель (31, 31), Евгений Малкин (33, 37), Радим Зогорна (38), Валттери Пуустинен (50).

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою 483-ю и 484-ю шайбы в карьере в НХЛ. Для этого форварду потребовалось 1096 игр.

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Фото:Кирилл Капризов (Maxim Thore / Global look press)

Так, Малкин обошел Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчей) и занял второе место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ. Теперь нападающий «Пингвинз» уступает по числу шайб среди российских хоккеистов только капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (828 шайб).

В нынешнем сезоне на счету 37-летнего Малкина 13 заброшенных шайб.

Также в этом матчей российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков из 25 и был заменен после второго периода. Вместо россиянина на площадку вышел его соотечественник Семен Варламов, который отразил 6 бросков из 7.

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«Питтсбург» в таблице Столичного дивизиона занимает предпоследнее, седьмое место с 36 очками в 33 матчах, «Нью-Йорк» занимает второе место, набрав после 34 игр 41 очко.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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