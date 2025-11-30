 Перейти к основному контенту
Овечкин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд

Овечкин набрал очки в четвертом матче «Вашингтона» подряд
Овечкин в матче с «Айлендерс» сделал голевую передачу на Уилсона, который открыл счет. У капитана «Вашингтона» уже 17 очков в 14 последних матчах
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию с набранными очками до четырех матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

В гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс» 40-летний россиянин сделал результативную передачу на Тома Уилсона на восьмой минуте при розыгрыше большинства.

В последних четырех матчах у Овечкина гол и три передачи. С 5 ноября, когда Овечкин забросил 900-ю шайбу в «регулярках», он набрал уже 17 очков (9+8) в 14 играх.

«Они покажут это детям». Как Овечкина чествовали в столице США
Спорт

После первого периода «Вашингтон» ведет со счетом 1:0.

Ворота «Айлендерс» защищает Илья Сорокин.

У «Вашингтона» серия из трех побед подряд.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
