Овечкин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил серию с набранными очками до четырех матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
В гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс» 40-летний россиянин сделал результативную передачу на Тома Уилсона на восьмой минуте при розыгрыше большинства.
В последних четырех матчах у Овечкина гол и три передачи. С 5 ноября, когда Овечкин забросил 900-ю шайбу в «регулярках», он набрал уже 17 очков (9+8) в 14 играх.
После первого периода «Вашингтон» ведет со счетом 1:0.
Ворота «Айлендерс» защищает Илья Сорокин.
У «Вашингтона» серия из трех побед подряд.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили