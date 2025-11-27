«Они покажут это детям». Как Овечкина чествовали в столице США
«Вашингтон Кэпиталз» перед домашним матчем с «Виннипег Джетс» (4:3) провел церемонию в честь 900-го гола российского нападающего Александра Овечкина и достижения им отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин первым в истории НХЛ достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах.
Овечкин также 24-м в истории НХЛ достиг отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах.
В эту честь руководство «Вашингтона» подарило Овечкину картину.
На церемонии также присутствовала семья лучшего снайпера в истории НХЛ.
На лед, помимо супруги и сыновей, вышла мать капитана «Вашингтона» Татьяна Овечкина, прославленная баскетболистка и тренер.
Перед церемонией сыновья Овечкина Сергей и Илья приняли участие в предматчевой разминке.
Старший сын Сергей даже совершил бросок по воротам одноклубника отца.
«Они сейчас молоды, но запомнят это на всю жизнь и покажут своим детям», — поделился эмоциями Александр Овечкин.
Во время церемонии показали видео с памятными моментами в карьере Овечкина, а также комментариями руководителей «Кэпиталз», именитых хоккеистов.
Также показали видео с поздравлениями от игроков детских команд столичного округа Колумбия. Один из юных хоккеистов с особенностями развития принял участие в церемонии. Его вывел на лед Овечкин.
В этом видео было также поздравление от сыновей Овечкина.
Во время записи старший сын по ошибке поздравил отца с 9000-м голом. Это видео «Вашингтон» опубликовал в соцсетях со следующим комментарием: «Мы не исключаем, что он забьет 9000-ю шайбу».
Перед церемонией всем зрителям раздали постеры с лицами Овечкина разных лет.
В начале второго периода у болельщиков появилась очередная возможность взять в руки эти постеры, поскольку Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне и 908-ю в регулярных чемпионатах.
Овечкин вошел в топ-3 лучших снайперов ноября 2025 года. Он третьим в истории НХЛ забросил не менее девяти голов за месяц в возрасте 40+ лет и первым с 1977 года.
