Овечкин вышел с сыновьями на разминку перед матчем НХЛ и своим чествованием

«Они покажут это детям». Как Овечкина чествовали в столице США

В Вашингтоне устроили чествование Александра Овечкина в честь 900-й шайбы и 1500-го матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Как это было — в фотогалерее «РБК Спорт»

Video

Фото: Patrick Smith / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» перед домашним матчем с «Виннипег Джетс» (4:3) провел церемонию в честь 900-го гола российского нападающего Александра Овечкина и достижения им отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

Овечкин первым в истории НХЛ достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

Овечкин также 24-м в истории НХЛ достиг отметки в 1500 матчей в регулярных чемпионатах.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

В эту честь руководство «Вашингтона» подарило Овечкину картину.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

На церемонии также присутствовала семья лучшего снайпера в истории НХЛ.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

На лед, помимо супруги и сыновей, вышла мать капитана «Вашингтона» Татьяна Овечкина, прославленная баскетболистка и тренер.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

Перед церемонией сыновья Овечкина Сергей и Илья приняли участие в предматчевой разминке.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Старший сын Сергей даже совершил бросок по воротам одноклубника отца.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

«Они сейчас молоды, но запомнят это на всю жизнь и покажут своим детям», — поделился эмоциями Александр Овечкин.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Во время церемонии показали видео с памятными моментами в карьере Овечкина, а также комментариями руководителей «Кэпиталз», именитых хоккеистов.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

Также показали видео с поздравлениями от игроков детских команд столичного округа Колумбия. Один из юных хоккеистов с особенностями развития принял участие в церемонии. Его вывел на лед Овечкин.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

В этом видео было также поздравление от сыновей Овечкина.

Во время записи старший сын по ошибке поздравил отца с 9000-м голом. Это видео «Вашингтон» опубликовал в соцсетях со следующим комментарием: «Мы не исключаем, что он забьет 9000-ю шайбу».

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Перед церемонией всем зрителям раздали постеры с лицами Овечкина разных лет.

Фото: Patrick Smith / Getty Images

В начале второго периода у болельщиков появилась очередная возможность взять в руки эти постеры, поскольку Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне и 908-ю в регулярных чемпионатах.

Овечкин вошел в топ-3 лучших снайперов ноября 2025 года. Он третьим в истории НХЛ забросил не менее девяти голов за месяц в возрасте 40+ лет и первым с 1977 года.