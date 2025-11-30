Во Франции застрелили двукратного вице-чемпиона страны по боксу
Тело французского боксера Исхака Беншакала нашли в пригороде Парижа Дранси с четырьмя огнестрельными ранениями в шею и грудь, сообщает La Parisien.
24-летнего спортсмена застрелили в ночь на 26 ноября.
В подростковом возрасте Беншакал получил предложение тренироваться в региональном центре спорта в Нанси и присоединиться к сборной, но отказался. По его словам, он ни разу об этом не пожалел.
В 2018 и 2019 годах он становился вице-чемпионом Франции среди любителей, после чего решил уйти в профессиональный бокс, но его карьере помешала пандемия коронавируса. В последний раз он боксировал в 2024 году.
В последние годы у Беншакала были проблемы с законом, рассказали газете в полиции. Ему дали полтора года за вымогательство и должны были судить по делу о наркотиках.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили