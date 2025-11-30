Во Франции застрелили двукратного вице-чемпиона страны по боксу

Исхак Беншакал дважды становился вице-чемпионом Франции по боксу и в свое время отклонил предложение присоединиться к сборной. Тело 24-летнего спортсмена нашли в пригороде Парижа с огнестрельными ранениями

Тело французского боксера Исхака Беншакала нашли в пригороде Парижа Дранси с четырьмя огнестрельными ранениями в шею и грудь, сообщает La Parisien.

24-летнего спортсмена застрелили в ночь на 26 ноября.

В подростковом возрасте Беншакал получил предложение тренироваться в региональном центре спорта в Нанси и присоединиться к сборной, но отказался. По его словам, он ни разу об этом не пожалел.

В 2018 и 2019 годах он становился вице-чемпионом Франции среди любителей, после чего решил уйти в профессиональный бокс, но его карьере помешала пандемия коронавируса. В последний раз он боксировал в 2024 году.

В последние годы у Беншакала были проблемы с законом, рассказали газете в полиции. Ему дали полтора года за вымогательство и должны были судить по делу о наркотиках.