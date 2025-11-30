«Ливерпуль» прервал серию разгромных поражений победой над «Вест Хэмом»
«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» в гостевом матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:0.
Мячи забили купленный за рекордные €145 млн у «Ньюкасла» Александер Исак (на 60-й минуте) и Код Гакпо (90+2).
Исак впервые забил за «Ливерпуль» в АПЛ и прервал серию из семи игр без голов.
Хозяева на 84-й минуте остались вдесятером: Лукас Пакета получил предупреждение за несогласие с судьей и все равно продолжил спорить, пока его не удалили.
«Ливерпуль» проиграл три предыдущих матча с разницей в три мяча — ПСВ в Лиге чемпионов, а также «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Ливерпуль» идет восьмым в турнирной таблице, «Вест Хэм» — 17-й.
