«Ливерпуль» прервал серию разгромных поражений победой над «Вест Хэмом» в АПЛ

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Арне Слота. Забили Исак и Гакпо

Коди Гакпо (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

«Ливерпуль» победил «Вест Хэм» в гостевом матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:0.

Мячи забили купленный за рекордные €145 млн у «Ньюкасла» Александер Исак (на 60-й минуте) и Код Гакпо (90+2).

Исак впервые забил за «Ливерпуль» в АПЛ и прервал серию из семи игр без голов.

Хозяева на 84-й минуте остались вдесятером: Лукас Пакета получил предупреждение за несогласие с судьей и все равно продолжил спорить, пока его не удалили.

«Ливерпуль» проиграл три предыдущих матча с разницей в три мяча — ПСВ в Лиге чемпионов, а также «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Ливерпуль» идет восьмым в турнирной таблице, «Вест Хэм» — 17-й.