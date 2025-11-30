«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова

«Динамо» забило первым, но проиграло в гостях «Ахмату» Черчесова

Матч в Грозном закончился со счетом 2:1. Победный мяч на счету Усмана Ндонга, который реализовал пенальти на 84-й минуте. «Ахмат» прервал серию из четырех поражений

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло «Ахмату» в Грозном в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 26-й минуте — забил Муми Нгамале.

Хозяева сравняли на 48-й благодаря Георгию Мелкадзе, а на 84-й вышли вперед — Усман Ндонг реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Команды встречались в 12-м туре РПЛ 19 октября, матч в Москве закончился со счетом 2:2.

«Динамо» 17 ноября сообщило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, команду возглавляет Ролан Гусев.

У «Ахмата» прервалась четырехматчевая серия поражений. Команда с 19 очками занимает 10-е место в таблице.

У «Динамо» 20 очков и девятое место.

В 18-м туре «Динамо» 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ахмат» 5 декабря встретится на выезде с «Оренбургом».