«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова
Московское «Динамо» проиграло «Ахмату» в Грозном в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 2:1.
Гости открыли счет на 26-й минуте — забил Муми Нгамале.
Хозяева сравняли на 48-й благодаря Георгию Мелкадзе, а на 84-й вышли вперед — Усман Ндонг реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.
Команды встречались в 12-м туре РПЛ 19 октября, матч в Москве закончился со счетом 2:2.
«Динамо» 17 ноября сообщило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, команду возглавляет Ролан Гусев.
У «Ахмата» прервалась четырехматчевая серия поражений. Команда с 19 очками занимает 10-е место в таблице.
У «Динамо» 20 очков и девятое место.
В 18-м туре «Динамо» 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ахмат» 5 декабря встретится на выезде с «Оренбургом».
