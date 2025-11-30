Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова
Лыжник Александр Бакуров заявил Sports.ru, что не ждет извинений от олимпийского чемпиона Александра Большунова, из-за которого получил травму, но лидера сборной России стоило бы отстранить на один этап Кубка России.
Большунов после неудачи в полуфинале спринта в Кировске, где он упал в борьбе с Бакуровым, толкнул соперника на бортик, тот травмировал ногу и пропустит две недели.
«Не знаю, почему он не извинился, нужно спрашивать у Александра. Но в любом случае это не сильно исправит ситуацию. Извинение — хорошо, но нога от него быстрее не заживет. Хотя о человеческих качествах это кое-что скажет», — сказал Бакуров.
По словам Бакурова, следующий этап Кубка России в Тюмени (с 3 по 7 декабря) Большунову «было бы логично пропустить».
Большунов ранее в воскресенье сказал, что ожидает отстранения примерно на пять гонок и «будет держать удар, как бы там ни было сложно».
Федерация лыжных гонок (ФЛГР) рассмотрит инцидент 2 декабря.
