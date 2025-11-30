 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,7 x 4 2 4,6 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,82 x 4,05 2 3,9 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,38 x 4,8 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,3 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,35 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова

Лыжник Бакуров: от извинений Большунова нога быстрее не заживет
Бакуров получил травму, упав после толчка со стороны Большунова. По его словам, лидера сборной стоило бы отстранить на следующий этап Кубка России
Александр Бакуров
Александр Бакуров (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Александр Бакуров заявил Sports.ru, что не ждет извинений от олимпийского чемпиона Александра Большунова, из-за которого получил травму, но лидера сборной России стоило бы отстранить на один этап Кубка России.

Большунов после неудачи в полуфинале спринта в Кировске, где он упал в борьбе с Бакуровым, толкнул соперника на бортик, тот травмировал ногу и пропустит две недели.

«Не знаю, почему он не извинился, нужно спрашивать у Александра. Но в любом случае это не сильно исправит ситуацию. Извинение — хорошо, но нога от него быстрее не заживет. Хотя о человеческих качествах это кое-что скажет», — сказал Бакуров.

По словам Бакурова, следующий этап Кубка России в Тюмени (с 3 по 7 декабря) Большунову «было бы логично пропустить».

Большунов перед финишем гонки потерял лыжу из-за проблем с креплением
Спорт
Александр Большунов

Большунов ранее в воскресенье сказал, что ожидает отстранения примерно на пять гонок и «будет держать удар, как бы там ни было сложно».

Федерация лыжных гонок (ФЛГР) рассмотрит инцидент 2 декабря.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Вяльбе сообщила, какое наказание понес Большунов за толчок соперника
Спорт
Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму
Спорт
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:25 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:25
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной Политика, 18:39
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова Спорт, 18:37
CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку Политика, 18:36
«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти Спорт, 18:35
Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба Общество, 18:34
Украина и США начали переговоры в Майями Политика, 18:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Турецкий БПЛА Bayraktar сбил реактивную мишень ракетой «воздух — воздух» Технологии и медиа, 17:58
FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану Политика, 17:50
Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова Спорт, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42