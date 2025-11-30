Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова

Бакуров получил травму, упав после толчка со стороны Большунова. По его словам, лидера сборной стоило бы отстранить на следующий этап Кубка России

Александр Бакуров (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Александр Бакуров заявил Sports.ru, что не ждет извинений от олимпийского чемпиона Александра Большунова, из-за которого получил травму, но лидера сборной России стоило бы отстранить на один этап Кубка России.

Большунов после неудачи в полуфинале спринта в Кировске, где он упал в борьбе с Бакуровым, толкнул соперника на бортик, тот травмировал ногу и пропустит две недели.

«Не знаю, почему он не извинился, нужно спрашивать у Александра. Но в любом случае это не сильно исправит ситуацию. Извинение — хорошо, но нога от него быстрее не заживет. Хотя о человеческих качествах это кое-что скажет», — сказал Бакуров.

По словам Бакурова, следующий этап Кубка России в Тюмени (с 3 по 7 декабря) Большунову «было бы логично пропустить».

Большунов ранее в воскресенье сказал, что ожидает отстранения примерно на пять гонок и «будет держать удар, как бы там ни было сложно».

Федерация лыжных гонок (ФЛГР) рассмотрит инцидент 2 декабря.