Большунов перед финишем гонки потерял лыжу из-за проблем с креплением
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов из-за проблем со снаряжением показал 13-й результат в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка России в Кировске.
Большунов преодолел дистанцию за 42 минуты 34,3 секунды. Он проиграл победителю Сергею Ардашеву (40.28,9) больше двух минут.
Перед последним спуском у Большунова слетела лыжа, он потратил больше 40 секунд, чтобы починить крепление. Из-за проблем с креплением в гонке не финишировал Савелий Коростелев.
В тройку призеров также вошли Илья Семиков (+23,4 секунды) и Алексей Червоткин (+42,5).
Большунов накануне был дисквалифицирован в спринте за конфликт с Александром Бакуровым, которого он толкнул на бортик после финиша. Бакуров получил травму и, по словам главы федерации (ФЛГР) Елены Вяльбе, пропустит около двух недель.
Инцидент с Большуновым 2 декабря обсудит президиум ФЛГР.
