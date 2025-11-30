У Большунова перед финишем гонки слетела лыжа из-за проблем с креплением

Большунов перед финишем гонки потерял лыжу из-за проблем с креплением

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов из-за проблем со снаряжением показал 13-й результат в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка России в Кировске.

Большунов преодолел дистанцию за 42 минуты 34,3 секунды. Он проиграл победителю Сергею Ардашеву (40.28,9) больше двух минут.

Перед последним спуском у Большунова слетела лыжа, он потратил больше 40 секунд, чтобы починить крепление. Из-за проблем с креплением в гонке не финишировал Савелий Коростелев.

В тройку призеров также вошли Илья Семиков (+23,4 секунды) и Алексей Червоткин (+42,5).

Большунов накануне был дисквалифицирован в спринте за конфликт с Александром Бакуровым, которого он толкнул на бортик после финиша. Бакуров получил травму и, по словам главы федерации (ФЛГР) Елены Вяльбе, пропустит около двух недель.

Инцидент с Большуновым 2 декабря обсудит президиум ФЛГР.