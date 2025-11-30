 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,7 x 4 2 4,6 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,82 x 4,05 2 3,9 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,38 x 4,8 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,3 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,35 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Большунов перед финишем гонки потерял лыжу из-за проблем с креплением

У Большунова перед финишем гонки слетела лыжа из-за проблем с креплением
Тройку призеров классической «разделки» на 15 км составили Ардашев, Семиков и Червоткин. У Коростелева и Большунова возникли проблемы с креплением
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов из-за проблем со снаряжением показал 13-й результат в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка России в Кировске.

Большунов преодолел дистанцию за 42 минуты 34,3 секунды. Он проиграл победителю Сергею Ардашеву (40.28,9) больше двух минут.

Перед последним спуском у Большунова слетела лыжа, он потратил больше 40 секунд, чтобы починить крепление. Из-за проблем с креплением в гонке не финишировал Савелий Коростелев.

В тройку призеров также вошли Илья Семиков (+23,4 секунды) и Алексей Червоткин (+42,5).

Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму
Спорт
Александр Большунов

Большунов накануне был дисквалифицирован в спринте за конфликт с Александром Бакуровым, которого он толкнул на бортик после финиша. Бакуров получил травму и, по словам главы федерации (ФЛГР) Елены Вяльбе, пропустит около двух недель.

Инцидент с Большуновым 2 декабря обсудит президиум ФЛГР.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Савелий Коростелев
Материалы по теме
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели
Спорт
Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова
Спорт
Вяльбе сообщила, какое наказание понес Большунов за толчок соперника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 16:55
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой о новых санкциях против Минска Политика, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Украина и США проведут переговоры в личном гольф-клубе Уиткоффа Политика, 16:54
Умер сыгравший за «Вест Хэм» рекордные 799 матчей Билли Бондс Спорт, 16:44
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В Кремле назвали сроки приезда спецпосланника Трампа к Путину Политика, 16:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили Политика, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников Общество, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Кордоба побил рекорд Смолова по голам в победном матче «Краснодара» Спорт, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы Политика, 15:55