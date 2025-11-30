Месси побил рекорд Пушкаша и стал лучшим ассистентом в истории футбола

Месси побил мировой рекорд Пушкаша по голевым передачам за карьеру

Месси записал на свой счет 405-ю голевую передачу в карьере в полуфинале MLS с «Нью-Йорк Сити» (5:1). Прежний рекорд принадлежал Ференцу Пушкашу

Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Аргентинский нападающий Лионель Месси превзошел принадлежавший венгерскому футболисту Ференцу Пушкашу мировой рекорд по результативным передачам за карьеру (404), сообщила пресс-служба клуба MLS «Интер Майами».

Месси помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити» в полуфинале плей-офф MLS со счетом 5:1.

Месси на 67-й минуте сделал голевую передачу на 19-летнего Матео Сильветти, который забил третий гол хозяев.

Этот «ассист» стал для 38-летнего Месси 405-м за карьеру.

В финале плей-офф «Интер Майами» сыграет с «Ванкувером».

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.

Пушкаш играл за венгерский «Гонвед» (1943–1956 годы) и мадридский «Реал» (1958–1966), он один из лучших игроков в истории футбола, его именем назван приз ФИФА за лучший гол года.