Месси побил мировой рекорд Пушкаша по голевым передачам за карьеру
Аргентинский нападающий Лионель Месси превзошел принадлежавший венгерскому футболисту Ференцу Пушкашу мировой рекорд по результативным передачам за карьеру (404), сообщила пресс-служба клуба MLS «Интер Майами».
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити» в полуфинале плей-офф MLS со счетом 5:1.
Месси на 67-й минуте сделал голевую передачу на 19-летнего Матео Сильветти, который забил третий гол хозяев.
Этот «ассист» стал для 38-летнего Месси 405-м за карьеру.
В финале плей-офф «Интер Майами» сыграет с «Ванкувером».
Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.
Пушкаш играл за венгерский «Гонвед» (1943–1956 годы) и мадридский «Реал» (1958–1966), он один из лучших игроков в истории футбола, его именем назван приз ФИФА за лучший гол года.
