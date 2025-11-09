Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счет два гола и две результативные передачи в третьем матче первого раунда плей-офф MLS с «Нэшвиллом» (4:0).
Месси забил на десятой и 39-й минутах и еще дважды ассистировал Тадео Альенде (73, 76).
«Интер Майами» выиграл серию и впервые вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Цинциннати».
Месси забил пять голов в трех матчах серии и 15 — в последних 11 играх в MLS.
В матче с «Нэшвиллом» аргентинец также сделал 400-ю голевую передачу в карьере, отмечает пресс-служба «Интер Майами».
Следующие раунды плей-офф будут состоять из одного матча.
Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.
