Спорт⁠,
0

Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере

Месси сделал 400-й ассист в карьере и вывел «Интер Майами» в 1/4 финала плей-офф
«Интер Майами» благодаря дублю Месси обыграл «Нэшвилл» и впервые вышел в четвертьфинал плей-офф MLS. Аргентинец преодолел отметку в 400 передач за карьеру
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счет два гола и две результативные передачи в третьем матче первого раунда плей-офф MLS с «Нэшвиллом» (4:0).

Месси забил на десятой и 39-й минутах и еще дважды ассистировал Тадео Альенде (73, 76).

«Интер Майами» выиграл серию и впервые вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Цинциннати».

Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп
Спорт
Криштиану Роналду

Месси забил пять голов в трех матчах серии и 15  — в последних 11 играх в MLS.

В матче с «Нэшвиллом» аргентинец также сделал 400-ю голевую передачу в карьере, отмечает пресс-служба «Интер Майами».

Следующие раунды плей-офф будут состоять из одного матча.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Лионель Месси Интер Майами MLS
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
