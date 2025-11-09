Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере

Месси сделал 400-й ассист в карьере и вывел «Интер Майами» в 1/4 финала плей-офф

«Интер Майами» благодаря дублю Месси обыграл «Нэшвилл» и впервые вышел в четвертьфинал плей-офф MLS. Аргентинец преодолел отметку в 400 передач за карьеру

Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счет два гола и две результативные передачи в третьем матче первого раунда плей-офф MLS с «Нэшвиллом» (4:0).

Месси забил на десятой и 39-й минутах и еще дважды ассистировал Тадео Альенде (73, 76).

«Интер Майами» выиграл серию и впервые вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Цинциннати».

Месси забил пять голов в трех матчах серии и 15 — в последних 11 играх в MLS.

В матче с «Нэшвиллом» аргентинец также сделал 400-ю голевую передачу в карьере, отмечает пресс-служба «Интер Майами».

Следующие раунды плей-офф будут состоять из одного матча.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 2022 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, десятикратный чемпион Испании.