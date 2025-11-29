Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова
Лыжник Александр Бакуров после падения из‑за толчка трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получил травму ноги и может пропустить следующую гонку на этапе Кубка России в Кировске. Об этом он рассказал «Матч ТВ».
«Не гнется [нога]. Тяжело. Похоже, завтра не выйду [на старт]», — сказал Бакуров.
«У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ», — сообщила ТАСС глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В воскресенье в Кировске у мужчин пройдет гонка классическим стилем на 15 км.
В полуфинале личного спринта свободным стилем Большунов упал во время борьбы с Бакуровым и финишировал последним, не выйдя в финал. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул соперника на бортик, в результате чего тот упал. После этого они стали выяснять отношения на повышенных тонах, позднее Бакуров покинул стадион, хромая.
Большунова в итоге дисквалифицировали только со спринтерской гонки Кубка России, он не будет подвергнут дополнительным мерам наказания за свое поведение.
