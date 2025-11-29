 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова

Лыжник Бакуров рассказал о травме после толчка от Большунова: «Не гнется нога»
Спортсмен сообщил, что у него не гнется нога и, скорее всего, он пропустит следующую гонку на этапе Кубка России в Кировске
Александр Бакуров
Александр Бакуров (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Александр Бакуров после падения из‑за толчка трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получил травму ноги и может пропустить следующую гонку на этапе Кубка России в Кировске. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Не гнется [нога]. Тяжело. Похоже, завтра не выйду [на старт]», — сказал Бакуров.

«У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ», — сообщила ТАСС глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье в Кировске у мужчин пройдет гонка классическим стилем на 15 км.

В полуфинале личного спринта свободным стилем Большунов упал во время борьбы с Бакуровым и финишировал последним, не выйдя в финал. После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул соперника на бортик, в результате чего тот упал. После этого они стали выяснять отношения на повышенных тонах, позднее Бакуров покинул стадион, хромая.

Большунова в итоге дисквалифицировали только со спринтерской гонки Кубка России, он не будет подвергнут дополнительным мерам наказания за свое поведение.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Елена Вяльбе
Елена Вяльбе фото
Елена Вяльбе
спортсменка
20 апреля 1968 года
