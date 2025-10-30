 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Де Минаур выбил Хачанова с парижского «Мастерс» и сыграет с Бубликом

Хачанов в двух сетах проиграл шестой ракетке мира — 2:6, 2:6. Теперь австралийцу предстоит матч с Бубликом, который выбил с турнира лучшего теннисиста США Фрица. Из россиян в одиночном разряде турнира остался только Медведев
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, проиграв австралийцу Алексу де Минауру.

Хачанов уступил шестой ракетке мира со счетом 2:6, 2:6. Это второе поражение россиянина в четырех встречах с соперником.

Де Минаур в четвертьфинале сыграет с представляющим Казахстан Александром Бубликом (16-й). Бублик в четверг победил американца Тейлора Фрица (4-й) — 7:6 (7:5), 6:2.

Австралиец гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP.

Рублев проиграл американцу на «Мастерс» в Париже
Спорт
Андрей Рублев

Хачанов выиграл парижский «Мастерс» в 2018 году.

После проигрыша Хачанов опустился в live-версии рейтинга на 18-е место.

Анна Сатдинова
ATP Карен Хачанов
