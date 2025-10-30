Де Минаур выбил Хачанова с парижского «Мастерс» и сыграет с Бубликом
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, проиграв австралийцу Алексу де Минауру.
Хачанов уступил шестой ракетке мира со счетом 2:6, 2:6. Это второе поражение россиянина в четырех встречах с соперником.
Де Минаур в четвертьфинале сыграет с представляющим Казахстан Александром Бубликом (16-й). Бублик в четверг победил американца Тейлора Фрица (4-й) — 7:6 (7:5), 6:2.
Австралиец гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP.
Хачанов выиграл парижский «Мастерс» в 2018 году.
После проигрыша Хачанов опустился в live-версии рейтинга на 18-е место.
