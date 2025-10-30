Рублев проиграл американцу на «Мастерс» в Париже

Рублев в двух сетах проиграл седьмой ракетке мира Шелтону в 1/8 финала

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, проиграв седьмой ракетке мира Бену Шелтону.

Матч завершился победой американца со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Шелтон выиграл у Рублева оба матча в ATP за карьеру.

Следующим соперником американца может стать итальянец Янник Синнер (2-й).

Рублев, несмотря на поражение, поднялся на 16-е место в live-рейтинге ATP.

Из россиян в одиночном разряде турнира остались Даниил Медведев и Карен Хачанов.