Владелец золота ЧМ-2009 объяснил продажу награды гибелью сына на фронте
Бывший менеджер сборной России Павел Попов рассказал «Матч ТВ», что выставил на аукцион золотую медаль чемпионата мира 2009 года, чтобы помочь семье погибшего в зоне военной операции сына, который ранее был профессиональным хоккеистом.
29 октября стало известно, что награду продадут на аукционе «Литфонда» 6 ноября, стартовая цена — 5 млн руб.
Попов сказал, что его сын Дмитрий, воспитанник ЦСКА, выступал за молодежку «Спартака», играл за несколько команд ВХЛ и провел один матч в КХЛ за «Автомобилист».
«Мой сын закончил с хоккеем в 28 лет. Через два года началась спецоперация, и Дима пошел добровольцем на фронт, попал в спецназ ВДВ... награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», Георгиевским крестом. При взятии Работино погиб», — рассказал Попов.
Он добавил, что у сына осталось трое детей, а еще ему надо помогать другим членам семьи.
Организаторы аукциона назвали Попова бывшим генменеджером сборной, но источник телеканала в ФХР это опроверг. Экс-тренер сборной России Игорь Захаркин позднее сказал, что Попов действительно работал с национальной командой и помогал ей в организационной части на этапах Евротура. На ЧМ-2009 он не поехал, но ему тоже вручили медаль.
Помимо медали Попов решил продать на аукционе изготовленные к памятным спортивным событиям часы Hublot, Aviator и Tissot.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту