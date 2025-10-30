 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Владелец золота ЧМ-2009 объяснил продажу награды гибелью сына на фронте

Экс-менеджер сборной объяснил продажу золота ЧМ-2009 гибелью сына на фронте
Павел Попов ранее выставил на аукцион золото хоккейного ЧМ-2009. Он рассказал, что его сын Дмитрий погиб на фронте, куда ушел добровольцем после окончания хоккейной карьеры, и надо помогать его детям и другим родным

Бывший менеджер сборной России Павел Попов рассказал «Матч ТВ», что выставил на аукцион золотую медаль чемпионата мира 2009 года, чтобы помочь семье погибшего в зоне военной операции сына, который ранее был профессиональным хоккеистом.

29 октября стало известно, что награду продадут на аукционе «Литфонда» 6 ноября, стартовая цена — 5 млн руб.

Попов сказал, что его сын Дмитрий, воспитанник ЦСКА, выступал за молодежку «Спартака», играл за несколько команд ВХЛ и провел один матч в КХЛ за «Автомобилист».

«Мой сын закончил с хоккеем в 28 лет. Через два года началась спецоперация, и Дима пошел добровольцем на фронт, попал в спецназ ВДВ... награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», Георгиевским крестом. При взятии Работино погиб», — рассказал Попов.

Он добавил, что у сына осталось трое детей, а еще ему надо помогать другим членам семьи.

Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн
Спорт
Сборная России после победы на ЧМ-2009

Организаторы аукциона назвали Попова бывшим генменеджером сборной, но источник телеканала в ФХР это опроверг. Экс-тренер сборной России Игорь Захаркин позднее сказал, что Попов действительно работал с национальной командой и помогал ей в организационной части на этапах Евротура. На ЧМ-2009 он не поехал, но ему тоже вручили медаль.

Помимо медали Попов решил продать на аукционе изготовленные к памятным спортивным событиям часы Hublot, Aviator и Tissot.

Анна Сатдинова
сборная России по хоккею
