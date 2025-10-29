 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,65 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,73 x 52 2 2,16 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн

Торги пройдут 6 ноября. На них, помимо золотой медали, выставлено несколько памятных часов, которые принадлежат бывшему генменеджеру сборной России
Сборная России после победы на ЧМ-2009
Сборная России после победы на ЧМ-2009 (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Золотая медаль сборной России по хоккею с чемпионата мира 2009 года выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября, сообщается на сайте организации.

Сборная России в 2008-м вернула себе титул чемпиона мира спустя 15 лет, а через год в Швейцарии повторила успех, снова обыграв в финале канадцев.

Медаль принадлежит бывшему генеральному менеджеру сборной Павлу Попову. Также среди его лотов на аукционе будут представлены часы Hublot, изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе СКА (2015), часы Aviator к 85-летию ЦСКА и часы Tissot, заказанные в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

Стартовая цена медали — 5 млн руб., часов — от 200 тыс. руб. до 1 млн руб., отмечает ТАСС.

Сборная России отстранена от турниров IIHF с 2022 года из-за военной операции на Украине и пропустит Олимпиаду в Италии.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сборная России по хоккею аукционы
Материалы по теме
Коллекционную карточку Месси продали за рекордные $1,5 млн
Спорт
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн
Спорт
В Зале славы выставили свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
В Белом доме назвали время встречи Трампа с Си Цзиньпином Политика, 16:38
АP узнал о просьбе к военным взорвать ради Трампа настоящие бомбы Политика, 16:31
Путин сообщил, что двигатель «Буревестника» запускается за минуты Политика, 16:30
Сотрудник выгорел: как это понять и впредь не доводить до крайности Образование, 16:26
ЦБ предписал не рассказывать о финпродуктах слишком сложными фразами Инвестиции, 16:22
Президент «Абрау-Дюрсо» предположил, куда будут инвестировать госкомпании
РАДИО
 Инвестиции, 16:20
Как «Росатом» экспортирует экологические технологии Тренды, 16:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин заявил о невозможности перехвата российского аппарата «Посейдон» Политика, 16:10
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 16:08
Суд в Париже решил выдать США российского баскетболиста Касаткина Спорт, 16:05
Как «Билайн» превращается из оператора связи в IT-партнера на рынке b2b Отрасли, 16:05
Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией Политика, 16:04
Минпромторг предложил расширить экспорт лома в Монголию и Узбекистан Бизнес, 16:01
Покровск: что это за город и почему он важен для армий России и Украины База знаний, 16:00