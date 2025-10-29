Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн
Золотая медаль сборной России по хоккею с чемпионата мира 2009 года выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября, сообщается на сайте организации.
Сборная России в 2008-м вернула себе титул чемпиона мира спустя 15 лет, а через год в Швейцарии повторила успех, снова обыграв в финале канадцев.
Медаль принадлежит бывшему генеральному менеджеру сборной Павлу Попову. Также среди его лотов на аукционе будут представлены часы Hublot, изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе СКА (2015), часы Aviator к 85-летию ЦСКА и часы Tissot, заказанные в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.
Стартовая цена медали — 5 млн руб., часов — от 200 тыс. руб. до 1 млн руб., отмечает ТАСС.
Сборная России отстранена от турниров IIHF с 2022 года из-за военной операции на Украине и пропустит Олимпиаду в Италии.
