Пойманную на допинге чемпионку Игр признали лыжницей года в Германии
Чемпионка Олимпиады-2022 в командном спринте Виктория Карла получила награду лучшей лыжнице сезона 2024/25 от Немецкого лыжного союза (DSV), сообщается на сайте организации.
В июне стало известно, что Карл сдала положительную допинг-пробу на кленбутерол, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях.
В DSV заявили, что это произошло из-за сиропа от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх, а действиях Карл нет никакой вины и будет несправедливым ее отстранять.
Карл в Пекине также завоевала серебро в женской эстафете.
Лучшим лыжником Германии признали Фридриха Мока, который в прошлом сезоне только раз попал на подиум на этапах Кубка мира.
