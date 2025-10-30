Пойманную на допинге чемпионку Игр признали лыжницей года в Германии

Награду лучшим немецким лыжникам в сезоне 2024/25 получили сдавшая в марте положительную пробу Виктория Карл и один раз попавший на подиум в Кубке мира Фридрих Мок

Виктория Карл (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады-2022 в командном спринте Виктория Карла получила награду лучшей лыжнице сезона 2024/25 от Немецкого лыжного союза (DSV), сообщается на сайте организации.

В июне стало известно, что Карл сдала положительную допинг-пробу на кленбутерол, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях.

В DSV заявили, что это произошло из-за сиропа от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх, а действиях Карл нет никакой вины и будет несправедливым ее отстранять.

Карл в Пекине также завоевала серебро в женской эстафете.

Лучшим лыжником Германии признали Фридриха Мока, который в прошлом сезоне только раз попал на подиум на этапах Кубка мира.