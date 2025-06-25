Немецкая чемпионка Олимпиады попалась на допинге из-за сиропа от кашля
Чемпионка Олимпиады в Пекине в командном спринте Виктория Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол — препарат, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого лыжного союза (DSV).
В DSV отметили, что кленбутерол был в сиропе от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх.
В аптечке команды по ошибке оказался не разрешенный препарат, а комбинированный с похожим названием, и врач в условиях дефицита времени назначил его и не запросил терапевтическое исключение (TUE).
Сама Карл могла не очень строго следить за назначениями из-за недосыпа и усталости, указали в организации.
В DSV заявили, что в действиях Карл нет никакой вины и даже краткосрочное отстранение за допинг будет несправедливым, может привести к пропуску Олимпиады и завершению карьеры спортсменки.
Карл в Пекине также завоевала серебро в женской эстафете, а на чемпионатах мира брала серебро и бронзу в эстафетах.
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