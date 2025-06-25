Немецкая чемпионка Олимпиады попалась на допинге из-за сиропа от кашля

Врач бундесвера выписал препарат с запрещенным бронхолитиком Виктории Карл на военных играх в марте. В федерации и армии считают, что лыжница не проконтролировала назначение из-за усталости и ее нельзя отстранять

Виктория Карл (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады в Пекине в командном спринте Виктория Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол — препарат, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого лыжного союза (DSV).

В DSV отметили, что кленбутерол был в сиропе от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх.

В аптечке команды по ошибке оказался не разрешенный препарат, а комбинированный с похожим названием, и врач в условиях дефицита времени назначил его и не запросил терапевтическое исключение (TUE).

Сама Карл могла не очень строго следить за назначениями из-за недосыпа и усталости, указали в организации.

В DSV заявили, что в действиях Карл нет никакой вины и даже краткосрочное отстранение за допинг будет несправедливым, может привести к пропуску Олимпиады и завершению карьеры спортсменки.

Карл в Пекине также завоевала серебро в женской эстафете, а на чемпионатах мира брала серебро и бронзу в эстафетах.