Сборную России по легкой атлетике впервые возглавит женщина

Абрамова станет первой женщиной во главе сборной России по легкой атлетике

Исполком ВФЛА выбрал на пост главного тренера Светлану Абрамову, которая подготовила вице-чемпионку Олимпиады в прыжках с шестом Анжелику Сидорову

Светлана Абрамова (Фото: ВФЛА)

Кандидатура 55-летней Светланы Абрамовой была одобрена исполкомом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на пост главного тренера сборной России, ее еще должен утвердить Минспорт. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.

Абрамова — заслуженный тренер России, ее воспитанницей является прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призер Игр в Токио и чемпионка мира и Европы.

Абрамова более десяти лет была старшим тренером российских прыгунов с шестом.

«Это станет первым в истории случаем, когда главным тренером сборной России по легкой атлетике станет женщина», — сказал «Матч ТВ» исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Российских спортсменов после начала военной операции на Украине не допускают до турниров World Athletics даже в нейтральном статусе.

С мая 2023 года главным тренером сборной России был Руслан Мащенко.