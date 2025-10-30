Сборную России по легкой атлетике впервые возглавит женщина
Кандидатура 55-летней Светланы Абрамовой была одобрена исполкомом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на пост главного тренера сборной России, ее еще должен утвердить Минспорт. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.
Абрамова — заслуженный тренер России, ее воспитанницей является прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призер Игр в Токио и чемпионка мира и Европы.
Абрамова более десяти лет была старшим тренером российских прыгунов с шестом.
«Это станет первым в истории случаем, когда главным тренером сборной России по легкой атлетике станет женщина», — сказал «Матч ТВ» исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Российских спортсменов после начала военной операции на Украине не допускают до турниров World Athletics даже в нейтральном статусе.
С мая 2023 года главным тренером сборной России был Руслан Мащенко.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту