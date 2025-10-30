Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом»
Главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина оштрафовали на 20 тыс. руб. по итогам матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитируют «РИА Новости».
«Зенит» 26 октября победил «Динамо» со счетом 2:1.
По словам Григорьянца, Карпин неоднократно покидал техническую зону и дважды выходил на поле во время матча.
«Динамо» за поведение тренера заплатит 10 тыс. руб., а еще 20 тыс. руб. — за задержку с выходом на поле после перерыва.
«Зенит» оштрафовали на 20 тыс. руб. за скандирование оскорбительных выражений, пишет ТАСС.
«Зенит» после 13 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Динамо» — восьмое.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту