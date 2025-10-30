 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,37 x 5 2 8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,3 x 3,75 2 2,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 11 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом»

Карпина оштрафовали после матча «Зенит» — «Динамо»
Карпин несколько раз покидал техническую зону в проигранном матче с «Зенитом» (1:2) и дважды выходил на поле. Также «Динамо» наказали за опоздание на поле, а «Зенит» — за кричалки болельщиков
Сергей Семак и Валерий Карпин
Сергей Семак и Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина оштрафовали на 20 тыс. руб. по итогам матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитируют «РИА Новости».

«Зенит» 26 октября победил «Динамо» со счетом 2:1.

По словам Григорьянца, Карпин неоднократно покидал техническую зону и дважды выходил на поле во время матча.

«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Динамо» за поведение тренера заплатит 10 тыс. руб., а еще 20 тыс. руб. — за задержку с выходом на поле после перерыва.

«Зенит» оштрафовали на 20 тыс. руб. за скандирование оскорбительных выражений, пишет ТАСС.

«Зенит» после 13 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Динамо» — восьмое.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Зенит Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Материалы по теме
Фанату «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева
Спорт
Умер работавший на матчах ЦСКА, «Динамо» и сборной России диктор Плешаков
Спорт
Карпин вызвал Головина и Сафонова на матчи сборной с Перу и Чили
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Суд в Германии приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России Политика, 17:16
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46