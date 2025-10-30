Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом»

Карпин несколько раз покидал техническую зону в проигранном матче с «Зенитом» (1:2) и дважды выходил на поле. Также «Динамо» наказали за опоздание на поле, а «Зенит» — за кричалки болельщиков

Сергей Семак и Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина оштрафовали на 20 тыс. руб. по итогам матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитируют «РИА Новости».

«Зенит» 26 октября победил «Динамо» со счетом 2:1.

По словам Григорьянца, Карпин неоднократно покидал техническую зону и дважды выходил на поле во время матча.

«Динамо» за поведение тренера заплатит 10 тыс. руб., а еще 20 тыс. руб. — за задержку с выходом на поле после перерыва.

«Зенит» оштрафовали на 20 тыс. руб. за скандирование оскорбительных выражений, пишет ТАСС.

«Зенит» после 13 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Динамо» — восьмое.