«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ
Петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в центральной встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 2:1.
У «Динамо» счет на 26-й минуте открыл Бителло.
«Зенит» сравнял на 42-й благодаря Андрею Мостовому, а на 71-й Густаво Мантуан вывел хозяев вперед.
Ворота «Динамо» защищал 19-летний Курбан Расулов, которого на 82-й минуте сначала удалили после столкновения с Лусиано Гонду, но потом заменили красную карточку на желтую. Гонду перед столкновением сделал передачу на Педро, который забил из офсайда, взятие ворот не засчитали.
Всего Расулов в этом матче сделал девять сейвов. С 2009 года только один игрок младше 20 лет совершил больше спасений в игре чемпионата России — 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов против «Сочи» в 2020-м (15), отмечает Opta.
«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до трех матчей и занимает девятое место с 16 очками.
У «Зенита» четвертая победа в пяти последних матчах и третья строчка (26 очков).
В 14-м туре 1 ноября «Зенит» примет московский «Локомотив», а «Динамо» сыграет в Казани с «Рубином».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов