«Зенит» победил «Динамо» в центральном матче тура РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в центральной встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 2:1.

У «Динамо» счет на 26-й минуте открыл Бителло.

«Зенит» сравнял на 42-й благодаря Андрею Мостовому, а на 71-й Густаво Мантуан вывел хозяев вперед.

Ворота «Динамо» защищал 19-летний Курбан Расулов, которого на 82-й минуте сначала удалили после столкновения с Лусиано Гонду, но потом заменили красную карточку на желтую. Гонду перед столкновением сделал передачу на Педро, который забил из офсайда, взятие ворот не засчитали.

Всего Расулов в этом матче сделал девять сейвов. С 2009 года только один игрок младше 20 лет совершил больше спасений в игре чемпионата России — 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов против «Сочи» в 2020-м (15), отмечает Opta.

«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до трех матчей и занимает девятое место с 16 очками.

У «Зенита» четвертая победа в пяти последних матчах и третья строчка (26 очков).

В 14-м туре 1 ноября «Зенит» примет московский «Локомотив», а «Динамо» сыграет в Казани с «Рубином».