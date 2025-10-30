Сборную Сербии возглавил экс-футболист «Рубина»
Бывший нападающий «Рубина» и мадридского «Атлетико» Велько Паунович стал новым главным тренером сборной Сербии и будет руководить командой в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Сербии.
Сербы занимают третье место в группе K и борются с Албанией за второе место, которое дает право сыграть в еще одном отборочном раунде.
Сербам осталось сыграть с Англией (уже вышла в финальную часть с первого места в группе) и потерявшей шансы на выход из группы Латвией.
Матчи пройдут 13 и 16 ноября.
Паунович ранее работал с юношескими сборными Сербии, а молодежную команду в 2015 году привел к золоту чемпионата мира.
За «Рубин» Паунович играл в 2007 году.
