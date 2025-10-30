 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,37 x 5 2 8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,3 x 3,75 2 2,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 11 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЧМ-2026⁠,
0

Сборную Сербии возглавил экс-футболист «Рубина»

Сборную Сербии возглавил экс-футболист «Рубина» Паунович
Сюжет
ЧМ-2026
Велька Паунович будет руководить сборной в двух оставшихся матчах отбора ЧМ-2026 с Англией и Латвией. Сербы борются за второе место в группе с албанцами
Велько Паунович
Велько Паунович (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Бывший нападающий «Рубина» и мадридского «Атлетико» Велько Паунович стал новым главным тренером сборной Сербии и будет руководить командой в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте Футбольного союза Сербии.

Сербы занимают третье место в группе K и борются с Албанией за второе место, которое дает право сыграть в еще одном отборочном раунде.

Сербам осталось сыграть с Англией (уже вышла в финальную часть с первого места в группе) и потерявшей шансы на выход из группы Латвией.

Матчи пройдут 13 и 16 ноября.

Паунович ранее работал с юношескими сборными Сербии, а молодежную команду в 2015 году привел к золоту чемпионата мира.

За «Рубин» Паунович играл в 2007 году.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сборная Сербии по футболу Деян Станкович
Материалы по теме
Бывшего тренера «Динамо» уволили из клуба MLS «Нью-Йорк»
Спорт
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА
Спорт
Карпин вызвал еще двух форвардов на матчи сборной с Перу и Чили
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Суд в Германии приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России Политика, 17:16
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46